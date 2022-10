Furacão Ian se torna o segundo mais caro da história dos EUA – relatório – CMIO

A tempestade causou as perdas mais pesadas de qualquer tempestade que atingiu a Flórida e ficou atrás apenas do Katrina por danos nacionalmente

O furacão Ian foi responsável por entre US$ 53 bilhões e US$ 74 bilhões em perdas seguradas, de acordo com dados divulgados na sexta-feira pela empresa de modelagem RMS, que deu sua melhor estimativa para os danos da tempestade em US$ 67 bilhões. A tempestade de setembro foi o furacão mais caro da história da Flórida e o segundo mais caro a atingir os EUA.

O Programa Nacional de Seguro contra Inundações pode enfrentar US$ 10 bilhões em perdas por inundações e tempestades associadas à tempestade de categoria 4, afirmou a empresa.

Enquanto as tempestades levaram edifícios perto da costa e as chuvas torrenciais trouxeram níveis recordes de inundações no interior pantanoso da Flórida, a RMS estimou que ventos de furacões de até 240 km/h foram responsáveis ​​pela maior parte dos danos. A Florida Power & Light alertou os clientes de que poderiam ficar sem energia por um longo período de tempo. Uma semana após a tempestade, cerca de 185.000 clientes ainda aguardavam o restabelecimento da energia.













O furacão Ian também foi uma das piores tempestades em termos de custo humano, ceifando pelo menos 102 vidas até sexta-feira. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que Ian pode ser o “mais mortal” tempestade na história da Flórida em comentários que ele fez na quinta-feira depois de declarar um “grande desastre” no Estado.

A destruição do furacão do mês passado foi ofuscada apenas pelo furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, causando US$ 65 bilhões em danos – o equivalente a US$ 89,7 bilhões se ajustado pela inflação. Embora o Katrina tenha sido o mais mortífero a atingir os EUA no século 21, ceifando mais de 1.800 vidas, ele empalideceu em comparação com o Grande Furacão de Galveston de 1900, que supostamente matou até 8.000 pessoas.

Até Ian, nenhuma outra tempestade registrada havia chegado perto de infligir níveis de danos materiais comparáveis ​​ao Katrina. O segundo mais caro foi o furacão Ida do ano passado, que causou US$ 36 bilhões em danos, de acordo com o Insurance Information Institute.

Os dados de furacões coletados pela empresa de serviços financeiros Aon sugerem que as tempestades estão ficando mais caras nos últimos anos, embora não esteja imediatamente claro se isso ocorre porque o clima em si é mais severo ou a construção é mais cara e os litorais foram construídos mais. A Flórida, em particular, viu um enorme influxo de novos residentes durante a pandemia de Covid-19, já que as famílias fugiram de restrições mais rígidas em estados como Nova York e Califórnia pelas liberdades comparativas do Estado do Sol.