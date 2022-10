Britânicos alertam para apagões de inverno — CMIO

As famílias enfrentam cortes de energia durante a estação fria, de acordo com o operador da rede nacional

As famílias na Grã-Bretanha podem sofrer uma série de cortes de energia de três horas no próximo inverno no caso de uma onda de frio e escassez de fornecimento de gás, alertou o National Grid ESO na quinta-feira.

Ele delineou uma série de cenários que podem ocorrer ao avaliar um período altamente incerto para fontes de alimentação.

Em seu “caso base” Nesse cenário, a operadora acredita que haverá cerca de 3,7 gigawatts (GW) a mais de eletricidade gerada do que o país precisa. Ele prevê uma “superávit operacional suficiente durante o inverno”, embora espere margens apertadas do início de dezembro até meados de janeiro, excluindo o Natal.

O operador de rede sublinhou que era “cautelosamente confiante” que haveria eletricidade suficiente para atender às demandas de empresas e consumidores neste inverno. Ele disse, no entanto, que espera que os preços do gás e da eletricidade permaneçam altos durante a temporada.

No pior cenário estabelecido pelo ESO, casas em todo o país podem ver os cortes de energia se tornarem uma realidade gritante. “No caso improvável de estarmos nessa situação, isso significaria que alguns clientes poderiam ficar sem energia por períodos pré-definidos durante um dia – geralmente, isso é considerado por blocos de três horas”, avisou o operador da rede, explicando que a possível medida “garantir a segurança geral e a integridade do sistema elétrico em toda a Grã-Bretanha.”

A National Grid vem trabalhando em uma série de iniciativas na tentativa de gerenciar a oferta e a demanda neste inverno. A operadora está pronta para colocar em ação cinco usinas a carvão, que podem gerar até 2 GW de energia. O ESO lançará também um “serviço de flexibilidade de demanda” em 1º de novembro, que incentivará empresas e consumidores a usar energia fora dos períodos de pico de demanda, incluindo no início da noite durante a semana.

