Sérvia revela plano para conectar oleoduto russo — CMIO

Belgrado pode construir rotas de transporte através da Hungria para garantir o abastecimento de petróleo, disse seu ministério de energia

Belgrado está considerando opções para se conectar ao oleoduto Druzhba, na Hungria, em meio a um novo lote de sanções da UE, que devem impedir entregas de petróleo da Rússia para a Sérvia através da Croácia, disse o Ministério da Energia do país nesta sexta-feira.

Em um esforço para garantir o fornecimento de petróleo, o país está procurando duas maneiras de se conectar à Druzhba, com ambas as rotas passando parcialmente pela Hungria. Um envolve a construção de um novo gasoduto de 128 km para Seged, uma cidade no sul da Hungria. Segundo o Ministério da Energia da Sérvia, este gasoduto custaria cerca de 83 milhões de euros e proporcionaria “capacidade parcial para abastecer a refinaria de Pancevo”.

Outra opção de ligação ao gasoduto russo perto de Budapeste é a construção de um tubo de 400 km de Novi Sad a Szazhalombatta, que exigiria um investimento estimado em cerca de 240 milhões de euros.

Na quinta-feira, a UE anunciou seu oitavo pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a introdução de um teto de preço do petróleo russo marítimo para países terceiros e “mais restrições ao transporte marítimo de petróleo bruto e produtos petrolíferos para terceiros países”.

A Croácia, que abriga um terminal para petroleiros no porto de Omisalj, no Mar Adriático, estava entre vários países que apoiaram ativamente as novas sanções. A partir deste terminal, o petróleo segue por um oleoduto para uma planta de processamento da Indústria Petrolífera da Sérvia, que é 56,15% de propriedade de filiais da gigante russa de energia Gazprom.













O ministro do Interior da Sérvia, Aleksandar Vulin, disse na quinta-feira que, ao impor novas sanções, a UE está atacando a Sérvia, já que o país depende fortemente do fornecimento de petróleo russo através da Croácia.

Na sexta-feira, a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, disse que a proibição do fornecimento marítimo de petróleo da Rússia e do bombeamento através da Croácia aumentaria os custos das matérias-primas da Sérvia em 20%, e isso resultaria na perda de centenas de milhões de euros do orçamento do país.

Druzhba, que é uma das maiores redes de oleodutos do mundo, transporta petróleo bruto cerca de 4.000 km da parte oriental da Rússia europeia para refinarias na República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia e Eslováquia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT