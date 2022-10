EUA e Reino Unido conduzem exercício com drones no golfo Pérsico em meio a tensões com Irã (VÍDEO)

Durante as manobras, que foram realizadas em águas internacionais ao largo da costa do Bahrein e contaram com a participação da 5ª Frota dos EUA e da Marinha Real britânica, os drones navais procuraram um alvo e enviaram as imagens captadas pelas câmaras tanto aos navios de guerra como ao centro de comando naval em terra, permitindo que um sistema de inteligência artificial analisasse as imagens, escreve agência AP.