Bebês sabem que são trans assim que nascem – hospital afiliado a Harvard – CMIO

Um psicólogo do Hospital Infantil de Boston afirmou que muitas crianças conhecem seu gênero ‘aparentemente desde o útero’

Enquanto a maioria das crianças que se apresentam na clínica de gênero do Boston Children’s Hospital conhece seu gênero “geralmente por volta da puberdade”, muitos outros saem do útero sabendo que nasceram no corpo errado, explica o psicólogo Kerry McGregor em um vídeo deletado publicado em agosto pelo centro médico afiliado a Harvard. O clipe ressurgiu esta semana, gerando ainda mais polêmica para a instituição assolada por escândalos.

“Uma boa parte das crianças sabe desde o útero e geralmente expressam sua identidade de gênero como crianças muito pequenas, algumas assim que podem falar”, disse. McGregor diz no vídeo antes de revelar que a clínica atende crianças de “dos dois e três até os nove anos de idade” e orientando os pais sobre como “só seja solidário” de seus supostamente “diversidade de gênero” crianças por “dando a eles espaço e apoio para explorar seu gênero”.













Embora o Boston Children’s não seja o único hospital a oferecer serviços de transição de gênero, de aconselhamento a cirurgia para crianças – em agosto, cerca de 13 hospitais dos EUA realizam cirurgias de transição de gênero em menores – a instalação afiliada a Harvard atraiu atenção indesejada em agosto depois de ser chamada por conservadores por seus vídeos anunciando esses serviços. Culpar um “campanha de desinformação de direita” para o que alegou ser uma avalanche de ameaças de morte e sustos de bomba, a clínica tentou esconder evidências de que fornecia tais procedimentos a crianças, excluindo dezenas de vídeos – incluindo o “bebês sabem que são trans” clipe – de sua conta do YouTube

No entanto, enquanto o Boston Children’s agora afirma realizar os procedimentos apenas em pacientes com mais de 18 anos de idade, 65 das 204 cirurgias de afirmação de gênero realizadas por seu Centro de Cirurgia de Gênero de janeiro de 2017 a agosto de 2020 foram feitas em pacientes menores de 18 anos, de acordo com um estudo revisado por pares publicado no início deste ano no Journal on Clinical Medicine. O artigo descreve as instalações de Harvard como “o primeiro centro pediátrico nos Estados Unidos a oferecer cirurgias torácicas de afirmação de gênero para indivíduos com mais de 15 anos e cirurgias genitais para maiores de 17 anos.”