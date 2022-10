Até agora, as sanções ocidentais custaram às corporações globais até US$ 240 bilhões, sugere um estudo

As empresas estrangeiras que reduziram as operações na Rússia ou se retiraram completamente tiveram perdas entre US$ 200 bilhões e US$ 240 bilhões desde o final de fevereiro, informou o RBC Daily na sexta-feira, citando um relatório do Centro de Pesquisa Estratégica de Moscou (CSR).

O CSR calculou que, do total, cerca de US$ 70 a 90 bilhões foram perdidos pelas empresas que saíram completamente. Empresas dos EUA, Reino Unido e Alemanha foram as mais atingidas.

De acordo com o relatório, no início de setembro, 34% das ‘grandes’ empresas estrangeiras que operam na Rússia haviam limitado suas atividades no país, enquanto 15% decidiram sair transferindo sua divisão na Rússia para um novo proprietário e 7 % anunciou uma retirada completa sem vender o negócio.

O CSR classifica as empresas estrangeiras com receita de mais de 5,7 bilhões de rublos (US$ 91 milhões) como ‘grandes’, observando que havia 600 dessas empresas. Cerca de 44% dessas empresas continuam operando normalmente na Rússia, disse.

As empresas mais ativas em deixar o país foram a Finlândia (80% das empresas finlandesas decidiram se retirar da Rússia), seguida pela Dinamarca (73%) e pelo Reino Unido (35%). Negócios da Áustria, Japão e Suíça foram “mais flexível e pragmático” em suas decisões. O relatório também observou que a maioria das empresas polonesas permaneceu na Rússia, apesar da dura retórica das autoridades do país.

Entre os motivos da saída, muitas empresas citaram “subjetivo” motivos, como tentativas de proteger perdas de reputação. Outros explicaram com “objetivo” circunstâncias, como proibição de transações de comércio exterior, flutuações cambiais, falhas logísticas e dificuldades na implementação de transações.

O relatório também indicou que as empresas estrangeiras que operam nas esferas de petróleo e gás, bem como as indústrias bancárias, automotivas e alimentícias, sofreram as perdas mais graves.

A RSE é um think tank russo de políticas públicas que desempenha um papel fundamental na formulação e implementação da estratégia de desenvolvimento de longo prazo da economia do país.

