Circulação de veículos será parcialmente restabelecida ainda hoje na ponte da Crimeia, diz ministro

No decorrer da reunião do quartel operacional do Ministério dos Transportes da Rússia, o ministro Vitaly Savelyev tomou conhecimento dos relatórios sobre o estado das estruturas da ponte da Crimeia e os trabalhos de reconstrução. O estado da parte não danificada da estrada torna possível iniciar o tráfego de veículos depois das 16h00 (10h00 horário de Brasília) em uma só pista, em modo reverso“, informa o serviço de imprensa do Ministério, citando declarações do ministro.