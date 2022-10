Mulher ucraniana com quatro cachorros se recusou a sair dos britânicos que a abrigaram

MOSCOU, 8 de outubro – RIA Novosti. Uma refugiada de Kharkov, Anfisa Vlasova, reclamou de um casal da Inglaterra que a abrigou depois de ser convidado a deixar sua casa, escreve o The Sun.

Vlasova fugiu de Kharkov em abril para a Polônia e depois para a Grã-Bretanha, junto com quatro cães. No reino, sob o programa “Casas para a Ucrânia”, ela foi abrigada por um casal de uma vila perto da cidade de Reading, no sul de Oxfordshire.