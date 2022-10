Kyiv aprovou um programa para a compra de lenha e fogões burgueses para a estação de aquecimento

MOSCOU, 8 de outubro – RIA Novosti. O Gabinete de Ministros da Ucrânia aprovou um programa para a compra de fogões a lenha e móveis de metal, chamados “fogões burgueses”, para as regiões da linha de frente, para os quais são fornecidos 563 milhões de hryvnias (US $ 15,2 milhões), disse o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal no sábado.