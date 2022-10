Coreia do Norte lança 2 mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão

Conforme informou a agência, os projéteis foram lançados da área ao redor da cidade de Munchon, situada na costa do mar do Japão (também conhecido como mar do Leste).

Nos últimos dias, as tensões na península coreana têm aumentado com exercícios militares e disparos de mísseis.

A Coreia do Norte está lançando mísseis balísticos desde o final de setembro em resposta à recusa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul de interromper os exercícios militares perto de seu território, o que Pyongyang vê como um ensaio para uma guerra.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) norte-coreano disse considerar o lançamento de mísseis balísticos como uma contramedida aos exercícios conjuntos.

Panorama internacional Defesa do Japão anuncia exercícios conjuntos com EUA em porta-aviões para conter Coreia do Norte

Segundo o MRE coreano, a realocação do porta-aviões norte-americano Ronald Reagan na costa da Península Coreana representa uma séria ameaça à estabilidade da região.

O USS Ronald Reagan deixou o mar do Japão após realizar os exercícios navais conjuntos com o destróier sul-coreano Munmu e um destróier japonês de classe Asahi.

No entanto, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o porta-aviões retornará às águas do mar do Japão em resposta à atividade militar norte-coreana.

Na quarta-feira (8), foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. Enquanto os países ocidentais condenaram a Coreia do Norte, a Rússia e China apontaram que as ações norte-coreanas foram, em grande parte, provocadas pela linha de confronto dos Estados Unidos e aliados.

O Conselho de Segurança não adotou nenhuma declaração após a reunião.





