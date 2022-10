Azerbaijão e Armênia podem assinar tratado de paz até o fim deste ano, diz presidente azeri

“O tempo passa e as nossas iniciativas não avançam facilmente, embora a primeira reunião de chanceleres não tenha trazido resultados específicos. No entanto, penso que é um passo positivo. Acho que os grupos de trabalho dos dois países começarão a trabalhar no tratado de paz se a decisão for tomada em um futuro próximo e poderemos chegar a um acordo até o final do ano”, disse Aliev.