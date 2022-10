EUA esclarecem posição sobre implantação de armas nucleares na Polônia — CMIO

Washington não tem planos de transferir bombas atômicas para nenhum membro da OTAN do Leste Europeu, promete o Departamento de Estado

Os EUA não enviarão armas nucleares para a Polônia ou qualquer outra nação da Otan na Europa Oriental, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado Vedant Patel a jornalistas na quinta-feira.

Patel estava respondendo a uma proposta do presidente da Polônia, Andrzej Duda, que defendia a participação de Varsóvia no Congresso de Washington. “compartilhamento nuclear” esquema. O líder polonês também afirmou que Varsóvia discutiu a questão com Washington e tal possibilidade “permanece aberto”.

Os EUA “não têm planos de implantar armas nucleares” em qualquer nação que “se tenha aderido à OTAN após 1997”, disse ele. O porta-voz chamou Varsóvia de “um importante aliado da OTAN na região”, mas acrescentou que não está ciente de que essa questão em particular “está sendo levantada” nas conversas entre os dois aliados.













Atualmente, as armas nucleares dos EUA são implantadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia como parte do programa de compartilhamento nuclear. Os cinco membros da OTAN hospedam apenas as armas nucleares, que permanecem na propriedade de Washington.

A discussão ocorreu em meio a preocupações entre as nações ocidentais sobre um potencial uso de armas nucleares pela Rússia, que está envolvida em um conflito prolongado com a Ucrânia. No mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que Moscou estava pronta para “usar todos os meios” para se defender se sua integridade territorial estivesse ameaçada. Suas palavras foram então percebidas por alguns no Ocidente como uma suposta ameaça ao uso de armas nucleares no conflito em curso.

Autoridades de alto escalão em Moscou, bem como o embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, insistiram que a Rússia não estava ameaçando ninguém com armas nucleares, pois ainda acredita que um conflito nuclear não pode ser vencido e, portanto, não deve ser iniciado.