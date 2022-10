Exames de ebola impostos nos aeroportos dos EUA — CMIO

Uganda viu um surto do vírus letal que deixou pelo menos nove mortos

Todos os viajantes aéreos com destino aos EUA que visitaram recentemente Uganda serão testados quanto a sintomas do vírus Ebola, disse o Departamento de Estado, observando que os passageiros serão redirecionados para alguns dos principais aeroportos para exames em meio a um surto crescente no país africano.

A partir do final desta semana, viajantes de qualquer nacionalidade, incluindo cidadãos americanos, serão redirecionados para um dos cinco aeroportos do país para passar por “novas camadas de triagem” se visitaram Uganda nos últimos 21 dias, anunciaram as autoridades na quinta-feira.

Embora o Departamento de Estado tenha dito que nenhum caso de Ebola foi detectado além de Uganda no último surto, e que o risco para os americanos continua “baixo,” a decisão parece ter sido tomada por precaução.













As autoridades de saúde do país africano declararam uma emergência de ebola no final de setembro, após o primeiro caso mortal em anos. Desde então, pelo menos 60 infecções confirmadas e prováveis ​​foram detectadas, com 28 pessoas mortas pelo vírus nesse período, incluindo vários profissionais de saúde.

De acordo com um funcionário dos EUA citado pelo Hill, os viajantes que estiveram recentemente em Uganda podem esperar uma verificação de temperatura e preencher um “questionário de saúde” sobre o ebola. Eles serão solicitados a fornecer informações de contato no caso de um caso ser detectado nos EUA, esperando que isso ajude a rastrear a origem da infecção. Não está claro por quanto tempo as exibições permanecerão no local.

O ebola se espalha principalmente através do contato direto com fluidos corporais de uma pessoa ou animal infectado, bem como objetos que carregam o patógeno. Os sintomas incluem febre severa e problemas gastrointestinais, dores de cabeça, dores articulares e musculares, bem como sangramento interno e externo. As taxas de mortalidade para o vírus raro ultrapassaram 90% em algumas epidemias anteriores, embora se acredite que os resultados estejam fortemente ligados à qualidade dos cuidados médicos que um paciente recebe.