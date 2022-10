Biden alerta para o ‘Armagedom’ nuclear — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o risco de uma guerra nuclear está no nível mais alto desde o pico da Guerra Fria na década de 1960. Ele afirmou ainda que a Rússia poderia tentar implantar parte de seu enorme arsenal na Ucrânia.

Falando em um evento de arrecadação de fundos para candidatos democratas em Nova York na quinta-feira, Biden invocou uma referência bíblica para alertar sobre uma potencial aniquilação nuclear, afirmando que as crescentes hostilidades entre Rússia, Ucrânia e Ocidente podem escalar para “Armagedom.”

“[For the] primeira vez desde a crise dos mísseis cubanos, temos uma ameaça direta do uso [of a] arma nuclear se de fato as coisas continuarem no caminho que estão seguindo”, disse o presidente, aparentemente referindo-se à guerra ainda em andamento na Europa Oriental.

“Não enfrentamos a perspectiva do Armagedom desde [US President John F.] Kennedy.”

Biden prosseguiu afirmando que os militares russos são "significativamente abaixo do desempenho" na Ucrânia, dizendo que isso poderia aumentar as apostas no conflito, levando a um aumento perigoso da violência caso Moscou se desespere.













Apesar dos terríveis avisos do presidente, no entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse no início desta semana que as autoridades não viram “qualquer razão para ajustar nossa própria postura nuclear estratégica”, pois não há indicação de que a Rússia seja “preparando-se para o uso iminente de armas nucleares”. O porta-voz do Pentágono, brigadeiro-general Pat Ryder, ecoou essas declarações na quinta-feira, dizendo a repórteres que a Rússia não tomou a decisão de usar armas nucleares.

Ainda assim, autoridades dos EUA apontaram repetidamente para a possibilidade de um ataque atômico durante a guerra, bem como o uso de armas biológicas ou químicas. Embora Moscou não tenha mostrado sinais de que pretende implantar tais armas, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso recente que seu país “vários meios de destruição”, e que não hesitaria em usá-los para defender o território russo. “Não é um blefe”, ele adicionou.

A crise dos mísseis cubanos de 1962 eclodiu depois que a União Soviética estacionou munições com capacidade nuclear em Cuba em retaliação a um movimento semelhante de Washington na Turquia. É geralmente considerado o mais próximo que o Oriente e o Ocidente já chegaram de uma troca nuclear completa durante as décadas de Guerra Fria, mas foi finalmente resolvido depois que ambos os lados concordaram em reverter suas implantações.