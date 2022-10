Casa Branca perdoa infratores de maconha — CMIO

As autoridades não conseguiram fornecer um número exato de quantos americanos estão atualmente atrás das grades por porte de cannabis, mas observaram que cerca de 6.500 pessoas foram condenadas por acusações federais entre 1992 e 2021 nos estados dos EUA e milhares mais no Distrito de Columbia.













Além dos indultos, que virão após um processo de revisão supervisionado pelo procurador-geral Merrick Garland, Biden pediu aos governadores que emitam sua própria clemência pelo porte de maconha em nível estadual e disse que chamaria as autoridades para começar a reconsiderar como a cannabis é tratada sob lei federal. Atualmente, é uma substância do Anexo 1, a classificação mais alta reservada para as drogas mais perigosas sem uso medicinal aceito.

“Este é o mesmo cronograma da heroína e do LSD, e ainda mais alto do que a classificação do fentanil e da metanfetamina – as drogas que estão impulsionando nossa epidemia de overdose”. continuou o presidente.

Enquanto Biden efetivamente pediu uma revisão da política de cannabis dos EUA, ele disse “importante” limitações em “tráfico, marketing e vendas para menores de idade” deve permanecer no local.

Desde que a Califórnia legalizou a cannabis medicinal pela primeira vez em 1996, 35 outros estados seguiram o exemplo, enquanto 19 removeram a maioria das penalidades criminais para uso recreativo por adultos. No entanto, a planta permanece ilegal em nível federal sob a Lei de Substâncias Controladas de 1971, o que significa que agências federais de aplicação da lei, como a Drug Enforcement Administration (DEA) ainda podem prender infratores por simples posse, bem como a fabricação, transporte ou venda do produto. medicamento.