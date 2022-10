EUA podem oferecer alívio de sanções à Venezuela por petróleo – WSJ – CMIO

A Chevron pode ter permissão para perfurar petróleo se Caracas concordar com eleições “livres e justas”

Washington está se preparando para aliviar parcialmente as sanções à Venezuela na esperança de garantir permissão para a multinacional americana de energia Chevron retomar o bombeamento de petróleo no país sul-americano, informou o WSJ na quarta-feira.

O governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro terá que manter conversas com a oposição para “discutir as condições necessárias” segurar “livre e justo” eleições presidenciais em 2024, e receberá um “alívio de sanções significativo” em troca, informou a publicação, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Washington, Caracas e algumas figuras da oposição venezuelana teriam elaborado um acordo que liberaria alguns dos fundos estatais venezuelanos congelados em bancos americanos para pagar alimentos, remédios e equipamentos para serviços públicos.

Após a proibição do petróleo russo nos EUA e um embargo parcial na Europa, Washington recorreu à Venezuela para obter alívio do petróleo e indicou nos últimos meses que pode relaxar a pressão econômica sobre Caracas, inclusive permitindo aumentar suas exportações de petróleo. Antes da guerra na Ucrânia, cerca de 30% do petróleo consumido na UE vinha da Rússia.

Foi relatado em junho que os embarques americanos de petróleo venezuelano para a Europa pela petrolífera italiana Eni e pela espanhola Repsol, sob um acordo de petróleo por dívida. Em agosto, no entanto, Caracas teria suspendido os embarques e pedido à Eni e à Repsol que fornecessem combustível em troca de cargas futuras.













A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, está sob sanções dos EUA há mais de 15 anos. A última rodada de restrições, imposta em 2019 após alegações de fraude eleitoral, viu todos os ativos do governo venezuelano congelados nos EUA e qualquer negociação com cidadãos e empresas dos EUA foi barrada.

A Chevron mantém sua presença na Venezuela, mas não está autorizada a perfurar petróleo bruto. Se o negócio for concluído e a Chevron retomar a perfuração, isso colocaria “apenas uma quantidade limitada de petróleo novo no mercado mundial no curto prazo”, WSJ escreve.

