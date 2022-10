Adesão da Ucrânia à OTAN levará a consequências desastrosas para EUA, alerta mídia

Ele ressalta também que é essencial que os políticos estadunidenses rejeitem firmemente as exigências da Ucrânia para se juntar à OTAN, encerrando a política de “portas abertas” apresentada na cúpula da OTAN em Bucareste em 2008.

As Forças Armadas dos EUA também seriam obrigadas a, o que sobrecarregaria ainda mais o Exército já sobrecarregado pelo mundo afora e que está enfrentando desafios significativos com o recrutamento.

Ucrânia não pode aderir à OTAN enquanto estiver em conflito com Rússia, diz funcionário europeu

Segundo Caldwell, a adesão da Ucrânia à OTAN seria muito cara para o povo dos EUA. As despesas iniciais seriam de até US$ 27 bilhões (R$ 140 bilhões), e os custos anuais dos contribuintes americanos seriam de até US$ 11 bilhões (R$ 57,1 bilhões).