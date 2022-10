Estátuas icônicas da Ilha de Páscoa danificadas pelo fogo — CMIO

Figuras de pedra no local do Patrimônio Mundial foram “irreparavelmente” carbonizadas, dizem autoridades

Os incêndios florestais danificaram as icônicas estátuas de pedra moai na Ilha de Páscoa do Chile, conhecidas pelos moradores como Rapa Nui. As estátuas construídas pelos habitantes originais da ilha do Pacífico a 3.500 km (2.175 milhas) da costa oeste do Chile foram designadas pela UNESCO como Patrimônio Mundial.

Ariki Tepano, um funcionário local responsável pelo Parque Nacional Rapa Nui, descreveu os danos na quinta-feira como “irreparável.”

“Os moai estão completamente queimados, você pode ver o efeito do fogo neles,” disse ele, de acordo com um comunicado no Facebook.

As autoridades disseram que mais de 100 hectares foram queimados na área do vulcão Rano Raraku, incluindo “o setor de pântanos e moais”. Eles disseram que os esforços para controlar o fogo foram impactados pela falta de socorristas disponíveis.

“Os danos causados ​​pelo fogo não podem ser desfeitos” Rapa Nui prefeito Pedro Edmunds Paoa a repórteres. “A rachadura de uma pedra original e emblemática não pode ser recuperada, não importa quantos milhões de euros ou dólares sejam investidos nela.” Ele sugeriu que os incêndios “não é um acidente”.

O Conselho de Monumentos Nacionais do Chile (CMN) disse que as autoridades estão trabalhando para determinar quantos moais foram afetados. Existem 386 estátuas em Ranu Raraku e mais de 1.000 na ilha no total.