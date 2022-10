Líderes da UE divergem sobre resposta à crise de energia com Polônia chamando Alemanha de 'egoísta'

A crise de energia instalada na Europa pelas sanções aplicadas pela UE à Rússia, e consequentemente o corte bruto do envio do gás e petróleo russo para região, está causando uma verdadeira batalha entre lideranças de países-membros do bloco europeu, segundo a Reuters.

Divisões entre os líderes do bloco sobre o teto dos preços do gás e os pacotes nacionais de resgate ressurgiram nesta sexta-feira (7).

A maioria dos Estados da UE pediu a Bruxelas que propusesse um teto para os preços do gás, mas discordam dos detalhes . Algumas capitais buscam um teto amplo em todos os negócios referentes ao combustível e contratos de importação, enquanto outros preferem um teto limitado apenas no setor de energia , relata a mídia.

A declaração de Morawiecki acontece no âmbito das preocupações com uma divisão fiscal que separa os países ricos que podem gastar muito em subsídios domésticos e aqueles que não podem .

A polêmica entre os líderes para definição do limite do teto dos preços do gás e pacotes nacionais de resgate acontece com os europeus tentando lidar com a queda no fornecimento de gás da Rússia, que já abasteceu 40% das necessidades da Europa.