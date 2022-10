EUA lançam nova estratégia para o Ártico para competir com China e Rússia na região, diz Casa Branca

“Este será o primeiro documento da política governamental dos EUA sobre o Ártico desde 2013 […] é uma estratégia que se destina a cobrir o período dos próximos dez anos. Várias coisas mudaram no Ártico desde 2013, o que justifica uma atualização da estratégia. Particularmente, a crise climática no Ártico vem se agravando e, mesmo antes do início deste ano, as circunstâncias geopolíticas no Ártico começaram a mudar”, disse um funcionário.