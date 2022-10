Bolsa de Londres restringe ainda mais os metais russos — CMIO

A London Metal Exchange (LME) limitou novas entregas de zinco e cobre russos para seus armazéns como parte das sanções impostas a Moscou pelo governo do Reino Unido no mês passado. A mudança foi anunciada pela exchange na quarta-feira.

De acordo com um comunicado, as novas restrições visam o metal produzido pela Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) da Rússia e sua subsidiária Chelyabinsk Zinc Plant (Chelyabinsk).

“Para que um proprietário de metal coloque em garantia qualquer metal produzido por uma Marca Afetada, o proprietário de metal deve fornecer evidências à LME de que, em 26 de setembro de 2022, UMMC ou Chelyabinsk não possui ou tem interesses em relação ao metal”, declarou a LME, lembrando que poderá solicitar a comprovação de que as condições pertinentes foram satisfeitas.

Os preços do zinco e do cobre subiram após as notícias. O zinco saltou quase 5% durante as negociações na LME, enquanto o cobre subiu 1,3% e o alumínio subiu 0,7%.

A LME vinha dizendo que não tinha planos de banir metais russos de seu sistema, no entanto, em abril a bolsa suspendeu algumas entregas em seus armazéns.

A Rússia é um grande exportador de metais e os analistas têm alertado contra a submissão de suas mineradoras de metais a sanções, pois isso pode levar a escassez e novos aumentos de preços, elevando a inflação global.

