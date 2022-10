No dia anterior, o líder ucraniano, falando no Lowy Institute na Austrália via link de vídeo, disse que a Otan deveria realizar ataques “preventivos” contra a Rússia, e não “esperar por ataques nucleares” de Moscou. Mais tarde, o secretário de imprensa de Zelensky, Sergei Nikiforov, explicou que não pedia o uso de armas nucleares contra um país vizinho, mas implicava em sanções preventivas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à RIA Novosti que tais palavras nada mais são do que um chamado para iniciar uma guerra mundial. Em sua opinião, a responsabilidade por isso deveria ser dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que de fato dirigem as ações de Kyiv. Peskov também enfatizou que todos os países do mundo deveriam prestar atenção às palavras de Zelensky. As declarações do líder ucraniano causaram insatisfação na ONU, onde em resposta a elas foi lembrado da inaceitabilidade até mesmo de discussões sobre um conflito nuclear.