Kremlin estuda possibilidade de investigação própria sobre incidente do Nord Stream na Dinamarca

“Limitar o círculo dos participantes [da investigação] a Estados que já são membros da OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] ou que estão em vias de aderir a essa aliança torna a investigação politicamente tendenciosa. Nessas circunstâncias, o lado russo explorará a possibilidade de conduzir uma investigação abrangente e independente no local”, informou comunicado.