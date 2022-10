Libra cai em meio a corte de rating no Reino Unido — CMIO

Moeda da Grã-Bretanha cai após um rebaixamento das perspectivas de crédito do país

A libra esterlina caiu na quinta-feira depois que a agência de classificação de risco Fitch reduziu a perspectiva para o país para ‘negativa’, citando os riscos representados pelo miniorçamento da chanceler.

A libra estava sendo negociada em queda de quase 1% em relação ao dólar americano, a US$ 1.122 às 14:33 GMT. A moeda caiu para uma baixa recorde em relação ao dólar no mês passado e alguns títulos do governo britânico tiveram a maior queda em décadas, forçando o Banco da Inglaterra (BoE) a realizar uma intervenção de £ 65 bilhões (quase US$ 73 bilhões) para tentar estabilizar os mercados.

“O pacote fiscal grande e sem financiamento anunciado como parte do plano de crescimento do governo pode levar a um aumento significativo dos déficits fiscais no médio prazo”, A Fitch disse em um comunicado na quarta-feira.

O rebaixamento ocorreu poucos dias após uma ação semelhante da agência de classificação de risco Standard & Poor’s.

Segundo a Fitch, a falta de previsões orçamentárias independentes, bem como um aparente confronto com a estratégia de combate à inflação do BoE, “impactou negativamente a confiança dos mercados financeiros e a credibilidade da estrutura de política, uma força de classificação de longa data importante.”

O ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunciou £ 45 bilhões (US $ 51 bilhões) em cortes de impostos não financiados no comunicado de 23 de setembro, juntamente com grandes subsídios à energia e outras medidas destinadas a impulsionar o crescimento. Na segunda-feira, ele disse que não iria adiante com parte dos cortes de impostos, eliminando a taxa de imposto de renda de 45 centavos, que estima-se que custaria ao Tesouro £ 2 bilhões (US $ 2,2 bilhões) por ano.

