A porta-voz do governo húngaro Alexandra Szentkirayi disse que as sanções da UE são uma arma que disparou na direção oposta, como resultado da qual a Europa ficou mais pobre e a Rússia mais rica. De acordo com uma pesquisa do centro de pesquisa de opinião pública Szazadveg, mais de 70% dos húngaros acreditam que as sanções anti-russas prejudicam a Europa, incluindo a Hungria. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjártó, disse que a estratégia de sanções da UE “falhou completamente”.