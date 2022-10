Rússia e Irã concordam em trocar suprimentos de petróleo e gás – alto funcionário – CMIO

O acordo faz parte de uma aliança de energia e deve ser assinado até o final deste ano, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Aleksandr Novak, anunciou na quinta-feira que Moscou e Teerã podem acordar uma troca de suprimentos, de cinco milhões de toneladas de petróleo e dez bilhões de metros cúbicos de gás, a ser concluída até o final do ano.

Acrescentou que os dois países estão atualmente elaborando rotas e arranjos técnicos para o intercâmbio de suprimentos.

“Numa primeira fase serão cerca de cinco milhões de toneladas (de petróleo) por ano e dez bilhões de metros cúbicos de gás”, Novak especificou, ressaltando que os países agora estão focados em “transporte, logística e questões de preço”. Ele disse que os economistas devem primeiro elaborar os contratos comerciais em detalhes, acrescentando que o trabalho está em andamento.

Em maio, Novak anunciou que Moscou e Teerã estavam em negociações sobre o fornecimento de recursos energéticos ao norte do Irã e discutiram possíveis rotas, incluindo transporte marítimo, ferroviário e oleoduto.

Em julho, a estatal russa de energia Gazprom e a National Iranian Oil Company (NIOC) assinaram um acordo para cooperar no desenvolvimento de dois depósitos de gás e seis campos de petróleo no Irã. O documento também abrange operações de câmbio com gás natural e derivados, implementação de projetos de GNL e construção de gasodutos de exportação.

No final de setembro, a agência de notícias Fars disse que o custo potencial do acordo poderia valer US$ 40 bilhões.

O vice-ministro iraniano do Petróleo, Ahmad Asadzade, disse à RIA Novosti na quinta-feira que seu país espera assinar vários acordos com a Rússia no setor de petróleo e gás dentro de meio ano.

