MRE russo vai credenciar missões humanitárias que trabalham em Donbass

“A assinatura e posterior ratificação do acordo sobre a adesão da República Popular de Lugansk à Rússia, a entrada em vigor das leis constitucionais, fez seus próprios ajustes no trabalho de organizações estrangeiras e missões humanitárias que operam no território de Lugansk. Atualmente, de acordo com a legislação russa, o credenciamento de funcionários dessas estruturas é realizado pelo Ministério das Relações Exteriores”, disse Anna Soroka.