Os líderes americanos estão “fazendo idiotas” da Europa sobre a Ucrânia, argumentou o eurodeputado irlandês Mick Wallace

Os líderes da Irlanda são “promover e amar” a “Guerra por procuração EUA-OTAN” na Ucrânia, enquanto a União Européia não faz nada para acabar com os combates, declarou o eurodeputado irlandês Mick Wallace em uma entrevista de rádio na sexta-feira.

“Fianna Fail e Fine Gael têm promovido esta guerra e estão adorando esta guerra”, Wallace disse à South East Radio, referindo-se aos dois principais parceiros do governo de coalizão da Irlanda. Muitos legisladores de ambos os partidos, continuou ele, “perdeu o enredo”.

Como país neutro, a Irlanda não é membro da aliança da OTAN. No entanto, Dublin apoiou todos os oito pacotes de sanções anti-Rússia da UE, enquanto o primeiro-ministro Micheal Martin viajou a Kiev para prometer seu apoio à candidatura do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, à UE. Martin também declarou publicamente que o conceito de neutralidade da Irlanda “precisa evoluir”, enquanto outros em seu partido pediram sua abolição.













“Esta guerra é um desastre para o povo da Ucrânia e vai aumentar o custo de vida de todos na Europa. E estamos fazendo isso em nome dos EUA e da OTAN?” Wallace continuou. “Os americanos estão nos fazendo de idiotas.”

O custo das sanções da UE foi em grande parte suportado pelos próprios estados da UE, com o continente no meio de uma crise de energia e o euro em baixa histórica nos mercados de câmbio. Com as economias do continente cambaleando, Wallace criticou os líderes europeus por não enfrentarem Washington e Bruxelas, a quem ele disse “quero que a guerra continue”.

O eurodeputado condenou a UE por ser “um fantoche dos americanos e sendo tão malditamente fraco e sem liderança.”

Um conhecido esquerdista em seu país natal, Wallace emergiu como um dos maiores críticos da resposta da UE ao conflito na Ucrânia. Vídeos de Wallace e da colega irlandesa Clare Daly criticando a liderança do bloco por sanções a Moscou e remessas de armas para a Ucrânia se tornaram virais em várias ocasiões, levando especialistas pró-ucranianos a acusar a dupla de estar do lado da Rússia.

Ambos condenaram a operação militar da Rússia, e Wallace insistiu na sexta-feira que está “Nunca disse uma boa palavra sobre [Russian President Vladimir] Coloque em,” acrescentando que a facção política na Rússia com a qual ele simpatiza é “os comunistas”.