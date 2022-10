“Tudo o resto foi resolvido, a Gazprom deu sua total aprovação e sinalizou a prontidão para fazer o investimento, um dos maiores da Republika Srpska”, acrescentou Dodik.













A Bósnia obteve anteriormente gás natural russo via Ucrânia e Hungria. Desde janeiro de 2021, a concessionária de gás RS mudou para entregas através da TurkStream, usando o conector com a Sérvia em Zvornik. O gasoduto planejado através do RS adicionaria um conector na vizinha Bijeljina e 325 km de tubos para ajudar a distribuir o gás.

Dodik disse um “Associação Económica de Solidariedade” pode ser necessário para responder aos desafios que a Europa enfrenta no sector da energia. A Republika Srpska está trabalhando com a Sérvia e a Hungria para manter relações amistosas com a Rússia em prol da estabilidade energética, acrescentou.

O Oeste “deve aprender que a comunicação não é mais possível a partir da posição de exigir obediência e submissão completas. Portanto, se o Ocidente quer falar, deve respeitar nossas prioridades de política externa”, disse. dos quais o principal é “cooperação bem sucedida” com a Rússia, disse Dodik.

Os Acordos de Dayton, que puseram fim à guerra civil da Bósnia em 1995, dividiram a antiga república iugoslava em Republika Srpska e a Federação Muçulmana-Croata da Bósnia e Herzegovina. Um governo conjunto limitado foi repetidamente expandido por uma sucessão de “altos representantes”, e a oposição de Dodik à tendência o colocou na lista negra dos EUA em 2016.