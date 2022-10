Estônia quer que OTAN expanda missões — CMIO

Ministro da Defesa diz que o bloco liderado pelos EUA deve realizar policiamento subaquático após o incidente do Nord Stream

O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, pediu à OTAN que aumente suas patrulhas no Mar Báltico, não apenas acima, mas também abaixo da água, após as recentes explosões que derrubaram os gasodutos russos Nord Stream 1 e 2.

Em entrevista ao jornal alemão Die Zeit na quarta-feira, Pevkur acusou a Rússia de explodir seus próprios oleodutos para intimidar a UE e desviar sua atenção do conflito militar em andamento na Ucrânia.

“O único estado que tem interesse nessa sabotagem é a Rússia”, o ministro afirmou, acrescentando, no entanto, que não há provas que sustentem a acusação.

Questionado sobre a vulnerabilidade dos estados bálticos a ataques submarinos, como a aparente sabotagem dos oleodutos Nord Stream, Pevkur observou que a OTAN já conduz “policiamento aéreo” sobre o Mar Báltico e deveria agora pensar “subpoliciamento” ou vigilância submarina.

O ministro explicou que o bloco militar liderado pelos EUA possui ampla capacidade de vigilância aérea e terrestre, mas não sabe o que está acontecendo sob a superfície do oceano. Ele expressou esperança de que a Finlândia e a Suécia, que aguardam a adesão à OTAN, sejam capazes de fornecer esses sistemas de detecção.













As autoridades dinamarquesas relataram vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 em 26 de setembro, depois que o operador sofreu perda de pressão no sistema. Autoridades dinamarquesas e suecas disseram mais tarde que uma série de explosões submarinas foi detectada perto da ilha de Bornholm, no Mar Báltico.

Embora a investigação sobre a causa do acidente esteja em andamento, é amplamente considerado como resultado de sabotagem. Algumas autoridades ocidentais e ucranianas acusaram a Rússia de destruir seus próprios oleodutos, enquanto Moscou apontou o dedo para os EUA como o possível culpado.

Logo após os incidentes, o ex-ministro das Relações Exteriores polonês Radek Sikorsky postou e excluiu um tweet sugerindo que os EUA estavam por trás das explosões dos oleodutos que ligam a Rússia à UE através da Alemanha.

Os oleodutos Nord Stream estão no centro do impasse energético entre Moscou e Bruxelas em meio ao conflito na Ucrânia. De acordo com a gigante russa do gás Gazprom, as tubulações foram seriamente danificadas, mas podem ser restauradas com “tempo e fundos apropriados”.