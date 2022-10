O que as novas regiões podem dar à economia da Rússia? — RT Notícias de Negócios

A Rússia obteve terras com incrível potencial agrícola e industrial, mas com infraestrutura altamente degradada, devido à falta de investimento de Kiev nos últimos 30 anos. A principal preocupação do governo é integrar esses territórios e ajudá-los a superar a lacuna de desenvolvimento econômico e a se recuperar da destruição infligida pelo conflito. Inicialmente, Moscou financiará os orçamentos das quatro regiões. No futuro, à medida que a integração se aprofundar e a economia for reiniciada, o volume de transferências do orçamento federal diminuirá, dizem os especialistas.