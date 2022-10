Itália espera resolver a interrupção do fornecimento de gás russo — CMIO

A empresa italiana de energia Eni sugeriu na segunda-feira que o fornecimento de gás russo ao país poderia ser restabelecido esta semana. A paralisação foi causada por questões regulatórias na Áustria e não por geopolítica, disse.

“A situação pode ser resolvida antes do final desta semana”, disse. O executivo-chefe da Eni, Claudio Descalzi, afirmou, observando que a queda nos fluxos da Gazprom da Rússia através do ponto de entrada de Tarvisio, no norte da Itália, identificada no sábado, está relacionada a razões comerciais.

“Isso se deve ao fato de que a Gazprom teria que pagar uma garantia monetária pelo transporte de gás da Áustria para a Itália que não existia antes”, disse. Descalzi disse, acrescentando que a garantia é de € 20 milhões (US$ 19,6 milhões).

Segundo o CEO, a Eni estava a verificar se o grupo italiano poderia substituir a Gazprom ou a operadora austríaca para a transferência física do combustível russo que já se encontrava na Áustria.

No sábado, a Gazprom informou a Eni que não poderia fornecer gás ao país devido à “impossibilidade de transporte” pela Áustria. A empresa explicou em seu canal Telegram que o fluxo de gás havia sido suspenso como resultado da recusa da operadora austríaca em confirmar “indicações de trânsito” devido a mudanças regulatórias que foram introduzidas na Áustria no final de setembro.

