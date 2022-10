Ao mesmo tempo, o bloco espera lançar sua própria “missão de treinamento” para tropas ucranianas

A UE continua disposta a procurar um “solução diplomática” ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, disse o principal diplomata do bloco, Josep Borell. Um retorno à diplomacia, no entanto, só seria possível se “circunstâncias” permitir que isso ocorra em um não especificado “significativo” maneira, ele estipulou, em um post no blog na quarta-feira.

“Reforçaremos nossa estratégia de apoio à Ucrânia – militar, financeira e politicamente; aumentando a pressão sobre a Rússia com mais sanções e apoiando nosso parceiro internacional para lidar com as consequências da guerra”, Borrell escreveu, saudando um próximo lançamento do próprio bloco “missão de formação” para as tropas de Kiev.

“No próximo Conselho de Relações Exteriores, em 17 de outubro, espero que possamos lançar formalmente nossa missão de treinamento para as forças armadas ucranianas. Ao mesmo tempo, continuamos prontos para buscar uma solução diplomática, caso as circunstâncias voltem a fazê-lo de maneira significativa”, disse. ele adicionou.













O principal diplomata fez repetidamente comentários bélicos durante o conflito em curso, insistindo que Kiev deveria derrotar Moscou no campo de batalha e torcendo por mais ajuda militar para o país. A Rússia advertiu repetidamente o Ocidente contra “bombeamento” Ucrânia com armamento, sugerindo que tal ajuda apenas prolongaria o conflito e infligiria mais destruição e sofrimento aos residentes do país.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass, que desde então se juntaram à Federação Russa, como estados independentes, e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.