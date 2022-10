Greves param refinarias francesas — CMIO

Protestos desencadeados pela inflação em espiral e reforma da previdência podem levar à escassez de combustível no país

Greves na empresa de energia francesa TotalEnergies se arrastam pelo sétimo dia, interrompendo o fornecimento de energia já sobrecarregado, e podem continuar, disse um representante do sindicato da CGT à Reuters na segunda-feira.

A entrega de produtos petrolíferos e o refino foram interrompidos em toda a França depois que quatro instalações da TotalEnergies, incluindo a refinaria de Gonfreville de 240.000 barris por dia, na Normandia, foram atingidas por greves.

Embora o sindicato ainda não tenha decidido se continuará a greve de Gonfreville, as instalações em La Mede, Feyzin e Cote d’Opal permanecem paradas, de acordo com o delegado sindical da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Thierry Dufresne.

“O refino é impactado, exceto em Donges, que está operando normalmente,” ele disse.

A greve, que impede a saída de produtos refinados das unidades da TotalEnergies e de um de seus depósitos de combustíveis, faz parte de uma ação multissetorial de âmbito nacional. Atingidos por uma inflação sem precedentes, o aumento do custo de vida e irritados com a reforma previdenciária planejada, que inclui um aumento na idade de aposentadoria, os trabalhadores do setor de energia estão exigindo salários mais altos.













Segundo estimativas de especialistas, as atuais greves já interromperam mais de 60% da capacidade de refino, ou 740.000 barris por dia, e podem afetar ainda mais o setor energético francês. A TotalEnergies alega que as paralisações não provocarão falta de combustível, devido aos estoques suficientes. No entanto, a maior fabricante de açúcar do país, a Tereos, disse na semana passada que teve que desacelerar a produção depois que não recebeu óleo diesel da refinaria.

As greves também atingiram duas plantas petrolíferas e petroquímicas da Exxon Mobile, forçando a empresa a reduzir o fornecimento de produtos refinados aos clientes por quase duas semanas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT