Arábia Saudita repreende alegações de ‘armamentização’ do petróleo – CMIO

Enquanto vários meios de comunicação especulavam que a Opep poderia reduzir a produção em 500.000 a um milhão de barris por dia, a organização anunciou que o corte seria de dois milhões de barris por dia, o equivalente a 2% da demanda global. É o maior corte desde 2020, quando os bloqueios do Covid-19 derrubaram a demanda por petróleo em todo o mundo.

"Está claro que a OPEP+ está se alinhando com a Rússia com o anúncio de hoje", A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres a bordo do Air Force One.













A Casa Branca também divulgou uma declaração do conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan e do diretor do Conselho Econômico Nacional Brian Deese, que disse que o presidente Joe Biden estava “decepcionado com a decisão míope” para cortar a produção, e que Biden “consultar o Congresso sobre ferramentas e autoridades adicionais para reduzir o controle da OPEP sobre os preços da energia”.

A decisão da Opep veio enquanto a UE se preparava para anunciar um novo pacote de sanções contra Moscou, que tentaria impor um teto de preço ao petróleo russo por meio de restrições de transporte. O teto de preço foi endossado pelos EUA e seus aliados do G7.

A organização ainda possui “porta aberta” para a UE discutir questões de energia, disse o secretário-geral da Opep, Haitham al-Ghais, do Kuwait, a Gamble “Estou esperando alguém bater naquela porta.”

“Não estamos colocando em risco os mercados de energia”, acrescentou al-Ghais. “Estamos fornecendo segurança e estabilidade aos mercados de energia.”

“Por um preço?” a CNBC informou interveio.

“Tudo tem um preço. A segurança energética também tem um preço”, al-Ghais respondeu.