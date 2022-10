Alemães falham no primeiro teste de economia de gás – regulador – CMIO

Consumidores aumentaram consumo de gás acima da média de cinco anos na última semana completa de setembro, diz regulador

As residências e pequenas empresas alemãs aumentaram seu consumo de gás natural em 14,5% acima da média de cinco anos na semana de 19 a 25 de setembro, de acordo com o regulador de energia da Alemanha, a Federal Network Agency.

O setor privado representa cerca de 40% do consumo de gás na Alemanha, principalmente usando gás para aquecimento. O aumento coincidiu com a primeira onda de frio deste ano, com temperaturas no noroeste da Europa caindo abaixo da média de 30 anos. No entanto, de acordo com o regulador, “as economias necessárias para evitar a falta de gás devem ser alcançadas independentemente das temperaturas.”

A Agência Federal de Redes observou que é necessária uma redução no consumo de pelo menos 20% para evitar uma escassez de gás nos próximos meses.

“O consumo de gás das famílias e empresas na última semana foi bastante superior ao consumo médio dos anos anteriores. Os números desta semana são, portanto, muito preocupantes. Sem economias significativas também no setor privado, será difícil evitar a escassez de gás no inverno,” Klaus Muller, chefe da Agência Federal de Redes, disse, comentando os dados.

Segundo Muller, o país pode passar o inverno com armazéns bem abastecidos, mas há condições.













“Em primeiro lugar, os projetos que foram iniciados para aumentar as importações de gás devem ser implementados. Em segundo lugar, o aprovisionamento de gás nos países vizinhos também deve permanecer estável. E em terceiro lugar, o gás deve ser economizado, mesmo que fique ainda mais frio no inverno. Vai depender de cada um,” Muller enfatizou.

Os grandes consumidores industriais na Alemanha representam 60% do consumo de gás. Até agora, eles conseguiram atender às solicitações do governo e reduziram o uso em cerca de 22% em agosto. A demanda também ficou bem abaixo da média de setembro, com 1.170 GWh por semana, contra 1.679 GWh por semana nos últimos quatro anos.

A Agência Federal de Redes disse que publicará números semanais sobre o consumo de gás na Alemanha durante a estação de aquecimento.

