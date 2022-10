Tesouro dos EUA explica como o G7 terá como alvo o petróleo russo — CMIO

As próximas sanções anti-Rússia do G7 terão como alvo petróleo e petroquímicos em três fases, disse o alto funcionário do Tesouro dos EUA, Ben Harris, na Argus European Crude Conference em Genebra na terça-feira.

De acordo com Harris, conforme citado pela Reuters, as sanções abordarão o petróleo bruto russo, depois se concentrarão no diesel e, finalmente, em produtos de menor valor, como a nafta. As sanções do G7 devem ser vistas pela indústria como uma maneira de continuar negociando, garantindo que o petróleo russo continue fluindo, explicou.

“O teto de preço pode ser considerado uma válvula de liberação no pacote de sanções (da UE)”, Harris disse, acrescentando: “Isso transforma o banimento de um banimento absoluto em um banimento condicional.”

O preço pelo qual as vendas de petróleo russas serão limitadas não foi decidido, observou o funcionário, acrescentando que será alto o suficiente para fornecer um incentivo para manter a produção e acima do custo marginal de produção do poço de petróleo mais caro da Rússia.

A UE também pretende sancionar as exportações russas, com suas restrições supostamente definidas para corresponder ao teto do preço do petróleo acordado pelo G7. O bloco proibirá as importações marítimas de petróleo russo a partir de 5 de dezembro e de derivados de petróleo a partir de 5 de fevereiro de 2023, cortando o comércio de serviços financeiros e potencialmente interrompendo-o em todo o mundo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A divisão da UE sobre o teto do preço do petróleo russo aumenta – Politico

Os líderes ocidentais concordaram em junho em explorar um teto de preço para limitar quanto as refinarias e traders podem pagar pelo petróleo russo. Moscou deixou claro que não cumprirá, enviando seu petróleo para países não vinculados ao limite. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak alertou que as nações que apoiam o teto de preço não receberão nenhum combustível russo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT