Esposa de Assange briga com John Bolton — CMIO

Bolton disse que o cofundador do WikiLeaks merece mais de 175 anos de prisão por publicar material classificado

A esposa do ativista anti-sigilo preso Julian Assange enfrentou o ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA John Bolton em uma rara aparição na TV, acusando-o de ser o marido de seu marido. “inimigo ideológico”.

Falando com o apresentador Piers Morgan para seu programa ‘Uncensored’ na quarta-feira, Bolton disse que o cofundador do WikiLeaks “cometeu atividade criminosa clara” publicando documentos confidenciais vazados, argumentando que o material colocava funcionários do governo e outros em perigo.

“Ele não é mais um jornalista do que a cadeira em que estou sentada. A informação que ele divulgou, de fato, colocou muitas pessoas em risco” e “minar a capacidade dos Estados Unidos de ter comunicações diplomáticas confidenciais”, disse ele, acrescentando que Assange deve enfrentar uma longa pena de prisão se for extraditado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos.

Presumo que ele terá o devido processo legal no Reino Unido… e quando ele chegar aos Estados Unidos ele terá o devido processo aqui, e espero que ele pegue pelo menos 176 anos de prisão pelo que fez.

Stella Assange respondeu que Bolton é “uma espécie de inimigo ideológico de Julian”, lembrando o papel do ex-funcionário na venda da invasão do Iraque pelos EUA em 2003 ao público americano, ao mesmo tempo em que sugere que ele pode ser responsabilizado por acusações criminais perante o Tribunal Penal Internacional.

“[Bolton] tem – durante seu tempo no [George W.] administração Bush e mais tarde a [Donald] Trump – buscou minar o sistema jurídico internacional e garantir que os EUA não estejam sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional”. ela disse. “E se fosse, o Sr. Bolton poderia ser processado sob o TPI. Ele foi um dos principais líderes de torcida da guerra do Iraque, que Julian então expôs através desses vazamentos, então ele tem um conflito de interesses aqui.”

Questionada sobre a condição de seu marido sob custódia na prisão de Belmarsh, em Londres, ela disse que Assange está “sofrendo profundamente” e que sua saúde é “diminuindo a cada dia”, observando que ele só tem permissão para ver seus filhos uma vez por semana.

“Ele é um animal enjaulado, e você pode imaginar o que isso faz com uma pessoa” ela continuou, acrescentando “não há razão para ele estar em uma prisão de alta segurança”.

Assange foi preso pela primeira vez em 2019 depois de passar anos em asilo na Embaixada do Equador na capital britânica. Embora ele tenha enfrentado apenas acusações menores no Reino Unido por não pagar fiança após processos judiciais anteriores, os Estados Unidos o acusaram de várias acusações sob a Lei de Espionagem, acusando o editor de crimes cibernéticos e colocando em risco a segurança nacional dos EUA.

Uma audiência inicial de extradição foi decidida a favor de Assange, mas um tribunal superior revogou essa decisão em junho e ficou do lado de Washington, agora dizendo que ele poderia ser entregue sob custódia americana para enfrentar acusações. Sua equipe jurídica desde então contestou essa decisão em um recurso de agosto, insistindo que Assange está “ser processado e punido por suas opiniões políticas” e que o governo dos EUA “deturpou os fatos centrais” em corte. Um juiz ainda não abordou seus argumentos, no entanto.