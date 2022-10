União Europeia adota 8º pacote de sanções contra Rússia, declarou o bloco

Nesta quinta-feira (6), a Comissão Europeia emitiu um comunicado com o conteúdo do oitavo pacote de sanções contra Moscou em resposta a sua operação militar especial na Ucrânia e à recente realização de referendos de adesão à Rússia nas repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) e regiões de Kherson e Zaporozhie.

O novo e duro pacote de sanções da UE lançou as bases para limitar o preço do petróleo russo no transporte marítimo, mas vai passar a aplicar punições aos Estados que tentarem evitar ou contornar as sanções do bloco.