UE concorda em impor teto de preço ao petróleo russo – Politico – CMIO

A UE já proibiu a importação de carvão da Rússia, com um embargo de petróleo programado para entrar em vigor em dezembro. O teto de preço visa bloquear as exportações de petróleo de Moscou para terceiros países usando navios registrados na UE, já que o bloco já sancionou todos os navios russos.

Enquanto isso, a Hungria disse que garantiu garantias de que o teto de preço não se aplicará ao petróleo entregue por oleodutos.

As medidas anti-Rússia adotadas pelos EUA e seus aliados levaram a um aumento nos preços do petróleo, deixando a Rússia com mais receita de exportações do que antes do embargo. O teto de preço proposto pelo G7 busca neutralizar isso. De acordo com a proposta, os navios da UE se recusarão a transportar petróleo russo se o preço estiver acima do limite, cujo valor ainda não foi determinado.

As sanções também levaram a UE a enfrentar graves escassez de energia. No entanto, os líderes do bloco prometeram apoiar a Ucrânia indefinidamente, não importa o que aconteça.

Moscou deixou claro que não cumprirá o esquema de teto de preços, com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak alertando que a Rússia simplesmente se recusará a vender combustível para países que buscam aplicá-lo ou cumpri-lo.