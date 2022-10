De acordo com o Foreign Policy, as autoridades tchecas deixaram claro que a população está insatisfeita com os altos preços das contas de energia, bem como pelo risco de passarem o inverno sem aquecimento devido ao problema com o gás russo.

A interrupção do fornecimento de gás russo colocou em xeque as estratégias antirrussas europeias, assim como o apoio à Ucrânia.

Além da República Tcheca, a Eslováquia também está correndo o risco de passar por uma instabilidade política.

Panorama internacional Primeiro-ministro arrasta República Tcheca para a guerra contra a Rússia, diz mídia tcheca

O FP ainda destaca que, enquanto o Ocidente decidiu travar um conflito com a Rússia através de sanções e envio de armas à Ucrânia, o Kremlin preferiu dar uma resposta econômica, fazendo a inflação disparar na Europa, além de fazer seus governantes se preocuparem com o inverno devido à interrupção do fornecimento de gás.

Além disso, a Europa pode ter de enfrentar um cenário ainda pior, com uma população insatisfeita com o apoio “infinito” à Ucrânia, enquanto a qualidade de vida da região fica comprometida, o que poderia ameaçar seriamente as intenções de a Europa seguir fornecendo assistência a Kiev.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor