Dívida dos EUA ultrapassa US$ 31 trilhões — CMIO

A dívida nacional era de US$ 19,94 trilhões quando o presidente Donald Trump assumiu o cargo em 2017 e explodiu nos últimos anos quando o Federal Reserve imprimiu dinheiro para lidar com a pandemia de Covid-19.

A maior parte da dívida é detida por particulares, no valor de US$ 24 trilhões, enquanto as dívidas com governos estrangeiros somam quase US$ 7 trilhões. Grande parte do mundo subsidia indiretamente o dólar americano como moeda de reserva global.

Enquanto isso, o anúncio em destaque no site do Tesouro na terça-feira dizia respeito à criação de um Comitê Consultivo de Equidade Racial de 25 membros, que deveria “fornecer conselhos e recomendações ao secretário Yellen e ao vice-secretário Wally Adeyemo sobre os esforços para promover a equidade racial na economia e abordar disparidades agudas para comunidades de cor”.