Moscou diz que Secretaria-Geral da ONU não pode ter 'posição independente' sobre referendos

“Em primeiro lugar, o secretário-geral da ONU não pode ter nenhuma ‘posição’ independente, especialmente em questões territoriais. De acordo com a Carta [da ONU], este cargo assume o exercício das funções de chefe administrativo da ONU. Apontamos isso nos comentários da Missão Permanente da Rússia na ONU e do representante oficial do Ministério das Relações Exteriores [russo]”, disse Zakharova em comunicado.