Pentágono restringe maior fabricante de drones de consumo do mundo por supostas ligações com China

O Departamento de Defesa (DoD, na sigla em inglês) dos EUA colocou na lista de restrições a DJI Technology, com sede em Shenzhen, na China, a, devido a suas supostas ligações com os militares chineses.

O DoD disse em um comunicado que “está determinado a destacar e combater a […] estratégia de fusão civil-militar, que apoia os objetivos de modernização do Exército de Libertação Popular (ELP) [chinês], garantindo seu acesso a tecnologias e conhecimentos são adquiridos e desenvolvidos por empresas, universidades e programas de pesquisa da RPC [República Popular da China] que parecem ser entidades civis”.

A declaração vem logo depois que Washington introduziu uma série de restrições aos laços comerciais dos EUA com empresas chinesas , em meio a preocupações de que essas relações possam apoiar o crescimento e a modernização do ELP.

Em dezembro de 2020, o Departamento de Comércio dos EUA (DoC, na sigla em inglês) colocou a DJI em sua “Lista de Entidades”, exigindo que os possíveis parceiros comerciais dos EUA obtivessem uma licença especial antes de fazer negócios com a DJI .

A decisão foi seguida pelo Departamento do Interior dos EUA (DoI, na sigla em inglês) em junho de 2021, liberando os drones DJI para uso do governo após uma longa auditoria. Algumas semanas depois, o Pentágono disse que os drones “representam ameaças potenciais à segurança nacional”, chamando a decisão do DoI de “não autorizada”, além de “imprecisa e descoordenada”.