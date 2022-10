Washington ‘em pânico’ com o potencial corte de petróleo russo e saudita – CNN – CMIO

Riad e Moscou estão buscando aumentar os preços do petróleo concordando com reduções profundas na produção

A Casa Branca está procurando desesperadamente uma maneira de evitar um grande corte na produção de petróleo, que deve ocorrer após uma reunião dos estados membros da Opep + em um movimento que certamente fará com que os preços nas bombas subam, informou a CNN na terça-feira.

Washington mobilizou todos os recursos humanos disponíveis na administração, com a Casa Branca “tendo um espasmo e entrando em pânico”, um alto funcionário não identificado disse à mídia, descrevendo esses últimos esforços como “tirar as luvas”.

O tamanho das reduções ainda não foi acordado na reunião de quarta-feira de membros da Opep e outros produtores na sede do cartel em Viena. Moscou e Riad estão pressionando por cortes de dois milhões de barris por dia ou mais, com a probabilidade de que isso ocorra ao longo de vários meses, informou o Financial Times, citando pessoas com conhecimento das discussões.

Se acordado, este seria o maior corte na produção de petróleo desde o início da pandemia de Covid-19, quando os bloqueios reduziram a demanda em todo o mundo. Espera-se que o passo drástico da OPEP + leve a um aumento dramático nos preços globais do petróleo.

Segundo a CNN, alguns dos pontos de discussão elaborados em estado de urgência pela Casa Branca sugeriram que o possível corte seria visto como “um ato hostil” e um “desastre total.”

“Existe um grande risco político para sua reputação e relações com os EUA e o Ocidente se você seguir em frente”. a mídia citou o rascunho dos pontos de discussão como dizendo.

