Perto de eleições nos EUA, ideias de 'guerra civil' por batida na casa de Trump se ampliam nas redes

A apreensão ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato, em 8 de novembro, em que são escolhidos os congressistas federais e estaduais do país. Elas são chamadas assim porque ocorrem na metade do mandato presidencial e funcionam como uma espécie de chancela ao chefe do Executivo norte-americano. Há, portanto, a expectativa de que as menções ascendam novamente devido ao pleito.