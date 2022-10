Indonésia manifesta interesse em se juntar ao BRICS, diz presidente do Senado russo

O BRICS (um acrônimo em inglês para Brasil , Rússia, Índia, China e África do Sul) é uma, formada em 2006 para aumentar a cooperação entre as nações e elaborar abordagens comuns para os desafios econômicos globais. Os atuais membros do bloco representam cerca de 40% da população mundial e quase um quarto do produto interno bruto (PIB) global.