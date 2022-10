O que venda de armamentos dos EUA ao Paquistão revela no novo xadrez geopolítico?

Em meio a embates do Ocidente com Rússia e China, a Índia, que vem intensificando sua parceria com Moscou, protestou contra os Estados Unidos pela aprovação da venda de equipamentos militares — no valor de US$ 450 milhões (R$ 2,3 bilhões) — ao Paquistão, no início de setembro, para a manutenção de sua frota de caças F-16.