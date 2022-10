Opep+ concorda com cortes profundos na oferta – Reuters – CMIO

Os principais ministros da Opep+, conhecidos como comitê ministerial conjunto de monitoramento, concordaram com cortes de produção de até dois milhões de barris por dia para os países produtores de petróleo, informou a Reuters na quarta-feira, citando fontes da organização.

Espera-se que a redução potencial reduza significativamente a oferta em um mercado já apertado. Isso pode fazer com que os preços globais do petróleo, que caíram para cerca de US$ 90 de US$ 120 há três meses, voltem a subir.

No início desta semana, vários meios de comunicação informaram que o cartel estava ponderando cortes diários de produção entre 500.000 e um milhão de barris em uma reunião em Viena na quarta-feira.

Uma redução de dois milhões de barris por dia pelos principais produtores e exportadores de petróleo do mundo marcaria o maior corte de produção desde que os bloqueios pandêmicos destruíram a demanda em todo o mundo. Isso é o equivalente a cerca de 2% da demanda global de petróleo.













Enquanto isso, Washington estava se esforçando para evitar um corte de produção pela Opep+ antes das eleições de meio de mandato nos EUA.

A Casa Branca mobilizou todos os recursos disponíveis, com funcionários “tendo um espasmo e entrando em pânico”, um alto funcionário não identificado disse à CNN, descrevendo esses últimos esforços como “tirar as luvas”. Alguns dos pontos de discussão elaborados pelo governo dos EUA sugeriram que o possível corte seria visto como “um ato hostil” e um “desastre total.”

Chegando ao encontro, Suhail Al Mazrouei, ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos (EAU), disse que a OPEP+ é um “organização técnica”, quando perguntado se as relações EUA-EAU corriam o risco de serem prejudicadas por causa da proposta.

A maioria das autoridades dos estados membros da Opep+ disse que qualquer redução seria um “decisão técnica, não política”, e citou um “risco de recessão” pelos cortes ao entrarem na sede da OPEP em Viena.

