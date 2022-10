Seul responde a aviões de guerra norte-coreanos perto de sua fronteira – CMIO

O aparente exercício de bombardeio de Pyongyang levou a Coreia do Sul a implantar dezenas de aeronaves militares, disse seu Ministério da Defesa.

Seul despachou 30 caças em resposta à Coreia do Norte voando 12 aviões de guerra perto da fronteira que separa os dois países na quinta-feira, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

De acordo com um comunicado citado pela agência de notícias Yonhap, oito combatentes norte-coreanos e quatro bombardeiros foram vistos por volta das 14h e “conduziu exercícios de tiro ar-superfície por cerca de uma hora”.

A Coreia do Sul enviou imediatamente 30 caças e outros aviões, revelou o Estado-Maior Conjunto. Não houve confronto, acrescentou, como a Coreia do Norte, as aeronaves não cruzaram o “linha de ação tática”.

Os militares enfatizaram que o incidente pode ser descrito como altamente incomum devido à escala dos exercícios da RPDC.













“As forças armadas sul-coreanas, em estreita cooperação com os EUA, estão monitorando de perto os movimentos militares norte-coreanos e mantendo uma postura de prontidão para novas provocações”. afirmou o Estado-Maior Conjunto.

A notícia veio horas depois que a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance na direção leste. Pyongyang disse que o teste era um “apenas contra-ataque” após várias rodadas de exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Esses exercícios há muito são considerados pela RPDC como ensaios para uma invasão.

A blitz do norte ocorreu um dia depois que os militares sul-coreanos confirmaram a redistribuição perto da costa do país do grupo de ataque de porta-aviões dos EUA liderado pelo USS Ronald Reagan. Os militares de Seul disseram que esta foi uma resposta à decisão da Coreia do Norte. “sucessivas provocações e ameaças”.

Pyongyang realizou um número recorde de lançamentos de mísseis este ano, seis nos últimos 14 dias.